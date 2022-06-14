***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 15:10
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 12 Mayıs 2022 tarih ve 10971 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda SÖKE RES'in kurulu gücü 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere %15 artırılarak 51,75 MWe'ye yükseltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037192
BIST
17:402.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,80
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:4017,2815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:4018,0277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:401.009,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.009,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IDEAS
|19,69
|15.749.058
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.027.604
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.189.514
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.384.594
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|219.998.748
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.583.682
|% -9,85
|
|TSKB
|2,18
|322.292.289
|% -8,02
|
|MOBTL
|1,76
|270.640.086
|% -5,88
|
|BERA
|12,77
|368.341.707
|% -5,48
|
|THYAO
|46,82
|4.077.466.898
|% -0,38
|
|EREGL
|30,44
|2.194.631.018
|% -2,25
|
|SASA
|44,26
|2.135.873.146
|% 3,85
|
|SISE
|21,82
|1.943.461.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|12,99
|1.110.616.281
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,58
|483.733.824
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|719.222.441
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|270.640.086
|% -5,88
|
|TSKB
|2,18
|322.292.289
|% -8,02
|
|ODAS
|2,84
|364.228.579
|% 0,71
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2751
|17,2826
|% 0,12
|
|Euro
|18,0041
|18,0315
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7176
|20,8215
|% -0,72
|
|Frank
|17,2230
|17,3268
|% -0,07
|
|Riyal
|4,5921
|4,6151
|% 0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.696
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,60
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, YKBNK
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.08 ) 2, 245
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, PENTA, DENGE, FONET, RTALB, GLRYH, RAYSG, IDEAS, MERIT, BRKO