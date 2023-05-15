***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:28
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 10.05.2023 tarih ve E-48331039-220.01-6393410 sayılı kararı gereğince Şirketimizin Koyulhisar HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES – 7,6945 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151355
BIST
17:424.485
En Yüksek
|Değişim
|: -6,48%
|| -310,91
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4219,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1081
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4221,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1497
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:421.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:40
|FLAP
|5,83
|7.704.202
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.452.267
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.568.864
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.701.507
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.719.555
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.178.288
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.103.488
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.305.108
|% -9,98
|
|ISGYO
|7,86
|131.244.765
|% -9,97
|
|THYAO
|126,30
|6.461.735.922
|% -4,75
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|SAHOL
|38,10
|2.798.965.803
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|ASELS
|40,76
|2.330.372.441
|% -1,21
|
|EKGYO
|5,91
|2.219.957.356
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|16,98
|2.166.469.863
|% 0,59
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|DOHOL
|7,97
|773.963.594
|% -9,94
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6569
|19,6745
|% 0,56
|
|Euro
|21,3773
|21,4205
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem