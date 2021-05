***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Aksu Şubesi: Taşlık Köyü Taşlık Mevkii GÖLYAKA/DÜZCESöke Şubesi: SAVUCA MAHALLESİ OVACIK SOKAK NO:3 NO:/ SÖKE/AYDINKoyulhisar Şubesi: AŞAĞIKALE TOKAT No:NO:438 KOYULHİSAR/SİVASToros Santral Şubesi: GÜLÜŞLÜ YERKÖPRÜ MEVKİİ NO:/ KARAİSALI/ADANAFeslek Şubesi: KURTULUŞ (HORSUNLU) MAH. DEVLET KARAYOLU CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: Z1 KUYUCAK/AYDINGöktaş 1 Şubesi: KÜP MAHALLESİ KÜP SK. BEREKET ENERJİ GÖKTAŞ HES 1 Apt. NO: 38 /1 ALADAĞ/ADANAGöktaş 2 Şubesi: KÖPRÜCÜK MAHALLESİ URGANAĞZI SK. GÖKTAŞ 2 HES Apt. NO: 32 /1/32 ALADAĞ/ADANASarayköy Şubesi: TURAN MAHALLESİ 24 MAYIS CAD. NO: 18/1 SARAYKÖY/DENİZLİDereli Şubesi: KURTULMUŞ KÖYÜ, GÖKÇEBEL MEVKİİ KARHES HES Apt. NO: 50 DERELİ/GİRESUNÇırakdamı Şubesi: KUŞLUHAN MAHALLESİ LÜTFULLAH YUSUF AĞAOĞLU CAD. NO: 9 DERELİ/GİRESUNYalova Şubesi: MECİDİYE KÖYÜ, KÖY MERKEZİ MEVKİİ G9. SK. NO: 1 ARMUTLU/YALOVAKemer Şubesi: SIRMA MAHALLESİ MERKEZ KÜME EVLERİ - KEMER BARAJI SK. NO: 84/ BOZDOĞAN/AYDINAdıgüzel Şubesi: ADIGÜZELLER MAHALLESİ ADIGÜZELLER SK. NO: 77/ GÜNEY/DENİZLİLFG Santrali Şubesi: HACIEYÜPLÜ MAHALLESİ 3214 SK NO: 15 MERKEZEFENDİ/DENİZLİAkıncı Şubesi: YENİ TURANÇ KÖYÜ ÇEVRECİK YOLU NO:/ REŞADİYE/TOKATMentaş Şubesi: ÜÇTEPE MENTEŞ NO:/ İMAMOĞLU/ADANADalaman HES 1: BAYRAMDAĞI KIZILKAYA MAH. DALAMAN/MUĞLADalaman HES 2: PINAR MAH. ÇOKMAŞAT MEVKİİ KÖYCEĞİZ/MUĞLADalaman HES 3: ATAKENT MAH. BOZÖRÜ AKKAYA KÜME EVLERİ NO:97 DALAMAN/MUĞLADalaman HES 4: ATAKENT MAHALLESİ BÜLÜŞLÜ CADDE No:120 DALAMAN/MUĞLADalaman HES 5: YERBELEN MAHALLESİ ESKİ FETHİYE YOLU ORTACA/MUĞLAUşak Şubesi: BÜYÜKOTURAK KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ ATATÜRK SK. NO: 56 BANAZ/UŞAKGökyar Şubesi: GÖKYAR NARLI MAH. DALAMAN/MUĞLAOrganiza Şubesi 1 (Bereket 1): ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 380 İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ ARKASI NO:/ HONAZ/DENİZLİOrganize Şubesi 2 (Bereket 2): GEDİK KEMER MEVKİİ DÖĞÜŞ KÖPRÜSÜ PINARKENT NO:/ PAMUKKALE/DENİZLİİnternet Adresi www.aydemyenilenebilir.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@aydemenerji.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ 0258 2422776 0258 2651585Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574975010 TRY 81,56Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 11530 TRY 0Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş 670 TRY 0Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş 1260 TRY 0Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 11530 TRY 0Halka Açık 130000000 TRY 18,44Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 420000000 TRY 59,57 İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 285000000 TRY 40,43 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: ( iV) YF Operasyonel Kiralam A.Ş. Evet 99.99 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi BaşkanıÖMER FATİH KEHA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi BaşkanıGALİP AYKÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (iv) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (v) Çates Elektrik Üretim A.Ş (vi) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (vii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (iv) Ege Perakende Enerji Satış A.Ş. (v) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeSERDAR MARANGOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş.( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iv) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (v) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iii) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iv) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (vii) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (viii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (ix) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeKORHAN TİRYAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) (ii) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (iii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. Evet A Bağımsız Üye DeğilHAMDİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Evet A Bağımsız Üye DeğilMEHMET HAYATİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıERSİN AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.HAMDİ ALP Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon DirektörüHÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje DirektörüLALE BAKKAL İnşaat ve Yapı Müdürü İnşaat Mühendisi İnşaat ve Yapı MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBaşat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 48205000 48205000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 36175000 36175000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık