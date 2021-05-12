***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ 0258 2422776 0258 2651585Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBerat BAŞAT Bütçe ve Raporlama Müdürü 01.10.2019 02582422776 berat.basat@aydemenerji.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 703081 / 213070Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: ( iV) YF Operasyonel Kiralam A.Ş. Evet 99.99 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi BaşkanıÖMER FATİH KEHA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi BaşkanıGALİP AYKÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (iv) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (v) Çates Elektrik Üretim A.Ş (vi) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (vii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (iv) Ege Perakende Enerji Satış A.Ş. (v) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeSERDAR MARANGOZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş.( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iv) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (v) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iii) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (iv) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (vii) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (viii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (ix) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. ( GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen) (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.?yi temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeKORHAN TİRYAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen) (ii) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (iii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. Evet A Bağımsız Üye DeğilHAMDİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Evet A Bağımsız Üye DeğilMEHMET HAYATİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıERSİN AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936390BIST