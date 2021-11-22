***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBaşat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 48205000 48205000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 36175000 36175000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979027BIST