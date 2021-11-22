***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2021 18:37
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 48205000 48205000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 36175000 36175000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979027
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0663
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,3387
En Düşük
10,9592
18:0512,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0357
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7656
En Düşük
12,3613
18:05662,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -6,21
|Açılış
|: 662,04
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3035
|11,3175
|% 0,59
|
|Euro
|12,7276
|12,7450
|% 0,29
|
|Sterlin
|15,1035
|15,1792
|% 0,15
|
|Frank
|12,0846
|12,1574
|% 0,13
|
|Riyal
|3,0042
|3,0192
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-25,64
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-7,43
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ