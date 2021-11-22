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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2021 18:37
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 48205000 48205000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 36175000 36175000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979027


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 11,00 39.294.842 % 10,00  
KENT 172,70 1.601.980 % 10,00  
DITAS 27,72 39.665.452 % 10,00  
KONYA 947,80 161.389.565 % 9,99  
FENER 33,02 247.933.030 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,3035 11,3175 % 0,59  
Euro 12,7276 12,7450 % 0,29  
Sterlin 15,1035 15,1792 % 0,15  
Frank 12,0846 12,1574 % 0,13  
Riyal 3,0042 3,0192 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 -25,64  
Altın Gr. 661 661 -7,43  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,59 24,61 0,01  
Gümüş Gr. 8,92 8,93 0,03  
B. Petrol 79,68 79,68 0,79  
Seans Raporu 18:05
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