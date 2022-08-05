***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı: (i) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (ii) Aydem Elektrik Perakende A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (vi) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (vii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), (ix) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi Temsilen), Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Holding A.Ş. - CEO Evet 81.56 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi BaşkanıÖMER FATİH KEHA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., (ii) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş. Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi ÜyesiMEHMET HAYATİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007608 Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Çevre İSG Süreklilik Komitesi ÜyesiERSİN AKYÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007608 Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi ÜyesiSERPİL DEMİREL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007608 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi ÜyesiFATMA DİLEK BİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (i) Purpose-Sustainable Ideas platformu kurucusu, (ii) Mentoro Platform ortağı, (iii) Akmerkez GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, (iv) WWF Türkiye-DHKV Yönetim Kurulu üyesi, (v) Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Danışmanı, (vi) UN Global Compact Türkiye üyesi, (vii) KAGIDER (Kadın Girişimciler Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, (viii) Accademia Italiana della Cucina Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı, (ix) Şarap Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, (x) FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurucu üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007608 Değerlendirilmedi Hayır Çevre İSG Süreklilik Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Yatırım Komitesi ÜyesiMEHMET GÖKAY ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., (iv) Parla Solar Hücre ve Panel Üretim A.Ş., (v) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (vi) Elsan Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., (vii) Çates Elektrik Üretim A.Ş., (viii) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ix) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., (xi) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Genel Müdür: (i) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gediz Enerji Yatırımları A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Gerçek Kişi Temsilcisi) Evet A Bağımsız Üye DeğilASYA VUSLAT SALDANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Aydem Holding A.Ş. Sistem Mühendisi Hayır A Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., (ii) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.HAMDİ ALP Genel Müdür Yardımcısı-CFO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), , (ii) Bereket Havacılık A.Ş., (iii) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon DirektörüHÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052534BIST