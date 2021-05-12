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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.05.2021 15:23



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
2021/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 11.05.2021
KARAR SAYISI: 2021/15
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN
SORUMLULUK BEYANI
11.05.2021
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (‘Finansal Raporlama Tebliği') uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait ara dönem mali tabloların (dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a.) Tarafımızca incelendiğini,
b.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
c.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Sayılarımızla,
        Denetim Komitesi Başkanı
Ersin AKYÜZ
(Aslında imza vardır)
        Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Hayati ÖZTÜRK
(Aslında imza vardır)

          Şirket Genel Müdürü
Ömer Fatih KEHA
(Aslında imza vardır)
 
          Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi (CFO)
Hamdi ALP
(Aslında imza vardır)

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936425


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 -0,14  
Gümüş Gr. 7,36 7,36 0,01  
B. Petrol 69,44 69,44 0,89  
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