***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.07.2021 22:03
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021 16.06.2021 15.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 27.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışa konu 750.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillere ilişkin Tertip İhraç Belgesi 28.07.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952462
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0933
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0600
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05496,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 496,97
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4533
|8,4549
|% -1,09
|
|Euro
|10,0615
|10,0773
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7682
|11,8272
|% -0,70
|
|Frank
|9,2925
|9,3485
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|21,09
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EMKEL
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 666.00 milyon TL de
-
17:56CEOEM
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
-
17:55KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem