***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2021 16.06.2021 15.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 27.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışa konu 750.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillere ilişkin Tertip İhraç Belgesi 28.07.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952462BIST