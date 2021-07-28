Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

28.07.2021 22:03



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021 16.06.2021 15.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 27.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışa konu 750.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillere ilişkin Tertip İhraç Belgesi 28.07.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952462


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  2,27% |  30,89
Açılış :  1.371  
Önceki Kapanış :  1.361  
En Yüksek
1.393 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 13,68 138.249.722 % 9,97  
CEOEM 9,16 99.120.893 % 9,96  
KTSKR 20,02 12.482.488 % 9,94  
VKING 5,91 4.915.095 % 9,85  
KUYAS 2,80 68.985.975 % 9,80  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4533 8,4549 % -1,09  
Euro 10,0615 10,0773 % -0,59  
Sterlin 11,7682 11,8272 % -0,70  
Frank 9,2925 9,3485 % -0,69  
Riyal 2,2476 2,2589 % -1,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 21,09  
Altın Gr. 497 497 0,53  
Cumhuriyet 3.305 3.355 24,00  
Tam 3.289 3.372 24,37  
Yarım 1.590 1.631 11,79  
Çeyrek 797 816 5,89  
Gümüş.Ons 25,55 25,57 0,59  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 0,08  
B. Petrol 75,05 75,05 1,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru