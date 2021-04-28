***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AYDEM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAydem Enerji payları, 29/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Denizli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 705.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAYDEM ENERJI XUTUM 29/04/2021AYDEM ENERJI XTUMY 29/04/2021AYDEM ENERJI XYLDZ 29/04/2021AYDEM ENERJI XHARZ 29/04/2021AYDEM ENERJI XUHIZ 29/04/2021AYDEM ENERJI XELKT 29/04/2021AYDEM ENERJI XSDNZ 29/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931842BIST