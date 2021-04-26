***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AYDEM]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/04/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)130.000.000Baz Fiyat (TL)9,9İşlem Göreceği PazarYıldızUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih29/04/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi19-22/04/2021AçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 130.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 705.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "AYDEM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930966BIST