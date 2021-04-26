***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
26.04.2021 18:17
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AYDEM]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/04/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
130.000.000
Baz Fiyat (TL)
9,9
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/04/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
19-22/04/2021
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 130.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 705.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "AYDEM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930966
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05473,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,34
|Açılış
|: 473,92
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2914
|% -0,92
|
|Euro
|10,0169
|10,0314
|% -1,07
|
|Sterlin
|11,4815
|11,5390
|% -0,86
|
|Frank
|9,0289
|9,0833
|% -1,04
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,76
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında