***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 10:30
***AYDEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYDEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037586
BIST
11:102.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:1017,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0725
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:1018,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:101.017,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.017,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|73,70
|3.226.175
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|49.797.251
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.997.995
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,34
|31.043.745
|% 8,09
|
|TETMT
|262,00
|14.374.790
|% 7,64
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,88
|123.399.829
|% -4,74
|
|SKTAS
|2,92
|13.518.220
|% -3,63
|
|ATLAS
|1,14
|770.374
|% -3,39
|
|THYAO
|47,96
|1.861.625.226
|% -0,99
|
|EREGL
|30,24
|935.470.752
|% 0,93
|
|SASA
|46,24
|885.099.220
|% 3,40
|
|SISE
|21,72
|537.945.400
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,39
|396.808.066
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,61
|153.728.619
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.120.521
|% 0,88
|
|TSKB
|2,17
|85.086.925
|% 0,93
|
|THYAO
|47,96
|1.861.625.226
|% -0,99
|
|YKBNK
|4,71
|165.797.022
|% -1,05
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3016
|17,3111
|% 0,43
|
|Euro
|18,0078
|18,0512
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8561
|20,9607
|% -0,23
|
|Frank
|17,5455
|17,6512
|% 1,68
|
|Riyal
|4,5950
|4,6180
|% 0,40
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.747
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|
Seans Raporu
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