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***AYDEM* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2021 08:30



***AYDEM******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan ek satış dahil 130.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930782


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Altın Gr. 478 478 0,10  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,04  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 -0,00  
B. Petrol 64,79 64,79 -0,63  
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