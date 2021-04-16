***AYDEM* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
16.04.2021 15:28
***AYDEM******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilebilir Enerji A.Ş.
(
AYDEM
)
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928796
BIST
17:161.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:168,0659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:169,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:16461,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,82
|Açılış
|: 461,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|QUAGR
|29,12
|192.043.656
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|INDES
|31,60
|177.388.607
|% 9,49
|
|RYSAS
|3,29
|11.182.146
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.050.496
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.792.539
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.222.054.742
|% 0,61
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|PETKM
|6,36
|533.029.884
|% -0,78
|
|FROTO
|182,70
|489.829.656
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|409.265.547
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.255.676
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.645.628
|% -2,99
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0616
|8,0659
|% 0,73
|
|Euro
|9,6709
|9,6843
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,1049
|11,1606
|% 0,90
|
|Frank
|8,7410
|8,7937
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:29KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 463, 272 adet işlem
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17:28ETYAT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 904 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
-
17:27DARDL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
-
17:26TUREX
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem