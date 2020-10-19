***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.10.2020 09:12
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemi SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.10.2020
SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
Ek Açıklamalar
Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı, SPK Onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Öncesi ve Sonrası Finansal Tablolar ektedir.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYI.pdf - Diğer
EK: 2 ONAYLI DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 AYENENERJİ - 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 4 AYEL ELEKTRİK - 30.06.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 5 AYENENERJİ - 01.07.2020 tarihli finansal tablolar.pdf - Diğer
EK: 6 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882268
BIST