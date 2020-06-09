***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat122.217.445 148.219.496Satışların Maliyeti12 -74.659.838 -90.736.997TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.557.607 57.482.499BRÜT KAR (ZARAR)47.557.607 57.482.499Genel Yönetim Giderleri12 -6.471.590 -5.095.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.216.136 7.234.445Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.124.444 -2.356.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.177.709 57.264.438Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 21.713.758 13.195.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.891.467 70.459.563Finansman Giderleri14 -159.973.617 -83.979.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-89.082.150 -13.519.504Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-512.607 -5.716.010Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.470.928 -4.781.756Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.958.321 -934.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-89.594.757 -19.235.514DÖNEM KARI (ZARARI)-89.594.757 -19.235.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.186.357 -1.946.871Ana Ortaklık Payları-82.408.400 -17.288.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 Adet Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 15 -3,00000000 -1,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.151.761 -9.829.073Dönem Karı (Zararı)-89.594.757 -19.235.514Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-89.594.757 -19.235.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.937.521 98.261.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 18.687.439 17.244.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-45.417 -78.804Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.417 -78.804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler859.759 173.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler859.759 173.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.410.387 36.345.715Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -106.013 -225.931Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29.516.400 36.571.646Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler137.657.210 39.745.569Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler512.607 5.716.010Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler654.088 913.811Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.798.552 -1.798.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.662.241 -85.040.933Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.315.513 22.679.968İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.177.967 5.328.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.493.480 17.351.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.256.071 1.166.261İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.477.021 -4.785.492İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.779.050 5.951.753İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.951.261 -6.354.340Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.625.780 -1.538.668Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.053.431 -27.610.851İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)299.807 -13.330.693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.753.624 -14.280.158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)242.220 1.178.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.332.510 -73.201.583İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.629.527 -79.192.624İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.702.983 5.991.041Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.670.563 -1.359.741Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.005.005 -6.014.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-142.423 -175.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)-710.821 -3.638.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.300.768 -786.001Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.500.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.800.768 -786.001Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.775.879 -786.001Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.889 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.838.639 -106.999.647Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.551.307 30.385.012Kredilerden Nakit Girişleri8 31.551.307 30.385.012Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -47.048.339 -86.500.786Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.048.339 -86.500.786Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-178.390 0Ödenen Faiz-44.269.230 -51.109.804Alınan Faiz14 106.013 225.931YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.012.354 -117.614.721Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.085.825 913.811NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.098.179 -116.700.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.550.506 121.209.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.648.685 4.508.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri61.648.685 19.550.506Ticari Alacaklar34.696.968 25.056.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.435.726 1.769.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar33.261.242 23.286.706Diğer Alacaklar8.948.013 4.483.914İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 18.013 14.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.930.000 4.468.962İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar7 30.896.010 27.035.467Peşin Ödenmiş Giderler4.014.541 4.368.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.014.541 4.368.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.369.101 1.144.570Diğer Dönen Varlıklar6 77.727.112 100.437.444ARA TOPLAM223.300.430 182.076.504TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.300.430 182.076.504DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar72.827.252 68.655.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.908.762 3.388.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar70.918.490 65.266.639İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar7 154.203.150 146.808.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar4 2.143.331.120 2.141.325.018Kullanım Hakkı Varlıkları4 6.453.367 6.667.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.773.359 26.325.587Şerefiye23.961.936 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4 8.811.423 8.863.652Peşin Ödenmiş Giderler29.875.272 21.895.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.875.272 21.895.887Ertelenmiş Vergi Varlığı40.784.172 36.890.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.497.160.100 2.465.480.452TOPLAM VARLIKLAR2.720.460.530 2.647.556.956KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 247.058.336 188.984.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar247.058.336 188.984.654Banka Kredileri238.400.345 179.900.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.657.991 9.084.563Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 193.489.039 209.671.222İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları193.489.039 209.671.222Banka Kredileri193.489.039 209.671.222Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar30.102.185 18.964.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 4.242.394 3.942.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.859.791 15.022.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar870.520 628.300Diğer Borçlar27.534.514 16.139.898İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 21.580.029 13.837.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.954.485 2.302.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.964.541 7.293.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.964.541 7.293.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.502.389 13.347.090Kısa Vadeli Karşılıklar1.030.137 1.028.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.030.137 1.028.278Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.503 64.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.503 64.326ARA TOPLAM526.685.228 456.140.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER526.685.228 456.140.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.465.741.969 1.383.164.276İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.465.741.969 1.383.164.276Banka Kredileri1.441.400.061 1.357.061.608Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.341.908 26.102.668Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.189.381 14.987.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.189.381 14.987.933Uzun Vadeli Karşılıklar3.978.387 4.297.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.978.387 4.297.212Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35.674.204 33.511.160TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.519.029.351 1.436.405.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.045.714.579 1.892.546.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar611.618.218 686.606.896Ödenmiş Sermaye11 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.918.241 26.111.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.918.241 26.111.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.896.056 -2.702.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)361.688.571 353.853.527Yabancı Para Çevrim Farkları361.688.571 353.853.527Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-44.206.027 -64.019.709Net Dönem Karı veya Zararı-82.408.400 21.035.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar63.127.733 68.403.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR674.745.951 755.010.166TOPLAM KAYNAKLAR2.720.460.530 2.647.556.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915Transferler-49.669.939 49.669.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.532 18.572.725 -17.288.643 1.232.550 354.476 1.587.026Dönem Sonu Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.198.580 297.617.059 71.893.619 -81.612.525 -17.288.643 480.884.857 77.287.084 558.171.941Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.760 686.606.895 68.403.270 755.010.165Transferler21.035.760 -21.035.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)806.757 7.835.044 -82.408.400 -73.766.599 -6.497.615 -80.264.214Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.222.078 -1.222.078 1.222.078 0Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.896.056 361.688.571 71.893.619 -44.206.027 -82.408.400 611.618.218 63.127.733 674.745.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-89.594.757 -19.235.514DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar806.757 -51.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.034.304 -32.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-227.547 -19.093Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-227.547 -19.093Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.523.786 20.874.072Yabancı Para Çevrim Farkları8.523.786 20.874.072DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.330.543 20.822.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.264.214 1.587.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.497.615 354.476Ana Ortaklık Payları-73.766.599 1.232.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850269BIST