***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat243.269.892 306.276.585 121.052.447 158.057.089Satışların Maliyeti14 -148.494.770 -168.230.399 -73.834.932 -77.493.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.775.122 138.046.186 47.217.515 80.563.687BRÜT KAR (ZARAR)94.775.122 138.046.186 47.217.515 80.563.687Genel Yönetim Giderleri14 -12.203.897 -11.179.637 -5.732.307 -6.083.649Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.800.202 18.899.232 16.584.066 11.664.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.399.802 -9.578.470 -12.275.358 -7.221.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.971.625 136.187.311 45.793.916 78.922.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 37.185.110 24.108.574 15.471.352 8.066.257FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.156.735 160.295.885 61.265.268 86.989.130Finansman Giderleri16 -177.833.564 -118.360.576 -17.859.947 -31.534.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.676.829 41.935.309 43.405.321 55.454.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.318.888 -12.192.450 -2.806.281 -6.476.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.263.222 -9.011.053 -1.792.294 -4.229.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri944.334 -3.181.397 -1.013.987 -2.247.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373DÖNEM KARI (ZARARI)-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.917.926 -617.648 3.268.431 1.329.223Ana Ortaklık Payları-45.077.791 30.360.507 37.330.609 47.649.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 Adet Pay Başına(Kayıp)/Kazanç 17 -1,62000000 1,78000000 1,35000000 2,79000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI197.297.036 97.768.378Dönem Karı (Zararı)-48.995.717 29.742.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-48.995.717 29.742.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler187.041.863 143.686.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,5,14 38.814.342 35.557.366Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.468 -96.949Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.468 -96.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler939.945 307.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler939.945 307.966Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.035.779 66.998.742Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -563.551 -346.726Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.599.330 67.345.468Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler98.565.674 34.709.936Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.318.888 12.192.450Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-10.045.129 -2.386.293Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.597.104 -3.597.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.888.170 -63.786.585Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.314.190 17.336.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.086.654 5.337.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.227.536 11.998.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.365.146 8.881.287İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.770.708 -752.147İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28.594.438 9.633.434İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)12.091.499 -7.664.897Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.498.342 -3.126.705Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.507.747 -41.798.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -19.429.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.507.747 -22.369.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)86.642 -18.665Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.434.149 -34.574.365İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.064.168 -42.310.658İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.369.981 7.736.293Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.590.455 -2.821.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları211.934.316 109.642.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-142.423 -1.112.265Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.494.857 -10.761.745YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-102.207.584 -2.483.416Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.510.976 -1.828.226Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -12.483.185 -1.817.535Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.791 -10.691Verilen Nakit Avans ve Borçlar-89.696.608 -655.190Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-89.696.608 -655.190FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.091.671 -181.395.643Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri148.427.937 55.819.269Kredilerden Nakit Girişleri10 148.427.937 55.819.269Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-119.919.701 -174.071.756Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -119.919.701 -174.071.756Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.371.882 -1.040.208Ödenen Faiz-53.791.576 -62.449.674Alınan Faiz16 563.551 346.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.997.781 -86.110.681Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.607.365 2.386.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.605.146 -83.724.388DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.550.506 121.209.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.155.652 37.485.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri91.155.652 19.550.506Ticari Alacaklar22.587.970 25.056.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.744.141 1.769.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.843.829 23.286.706Diğer Alacaklar12.174.877 4.483.914İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 17.330 14.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.157.547 4.468.962İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 30.141.508 27.035.467Peşin Ödenmiş Giderler9 5.690.179 4.368.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.690.179 4.368.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar840.965 1.144.570Diğer Dönen Varlıklar7 65.098.512 100.437.444ARA TOPLAM227.689.663 182.076.504TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR227.689.663 182.076.504DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar78.044.623 68.655.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 3.388.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.044.623 65.266.639İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 154.744.567 146.808.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar5 2.342.695.255 2.141.325.018Kullanım Hakkı Varlıkları5 8.090.769 6.667.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.279.269 26.325.587Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 8.817.334 8.863.652Peşin Ödenmiş Giderler9 110.430.422 21.895.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler110.430.422 21.895.887Ertelenmiş Vergi Varlığı43.888.471 36.890.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.781.085.784 2.465.480.452TOPLAM VARLIKLAR3.008.775.447 2.647.556.956KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 220.227.769 188.984.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar220.227.769 188.984.654Banka Kredileri210.737.651 179.900.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.490.118 9.084.563Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 253.207.150 209.671.222İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları253.207.150 209.671.222Banka Kredileri253.207.150 209.671.222Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar25.928.866 15.022.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.928.866 15.022.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar714.942 628.300Diğer Borçlar35.089.722 20.082.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 29.323.513 17.779.806İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.766.209 2.302.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.884.433 7.293.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.884.433 7.293.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.115.455 13.347.090Kısa Vadeli Karşılıklar1.110.571 1.028.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.110.571 1.028.278Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.482 64.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.482 64.326ARA TOPLAM548.408.454 456.140.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER548.408.454 456.140.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.615.590.931 1.383.164.276İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.615.590.931 1.383.164.276Banka Kredileri1.591.968.383 1.357.061.608Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.622.548 26.102.668Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.390.829 14.987.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.390.829 14.987.933Uzun Vadeli Karşılıklar4.187.957 4.297.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.187.957 4.297.212Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39.746.330 33.511.160TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.671.361.457 1.436.405.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.219.769.911 1.892.546.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar716.366.541 686.606.896Ödenmiş Sermaye13 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.754.583 26.111.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.754.583 26.111.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.059.714 -2.702.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)435.769.942 353.853.527Yabancı Para Çevrim Farkları435.769.942 353.853.527Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.706.026 -64.019.709Net Dönem Karı veya Zararı-45.077.791 21.035.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar72.638.995 68.403.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR789.005.536 755.010.166TOPLAM KAYNAKLAR3.008.775.447 2.647.556.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915Transferler-49.669.939 49.669.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-749.054 54.057.286 30.360.507 83.668.739 6.161.340 89.830.079Kar PaylarıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler171.042.300 40.431.627 -1.896.102 333.101.620 71.893.619 -81.612.525 30.360.507 563.321.046 83.093.948 646.414.994Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Transferler21.035.761 -21.035.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)643.099 81.916.415 -45.077.791 37.481.723 4.993.186 42.474.909Kar Payları-1.979.539 -1.979.539Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.059.714 435.769.942 71.893.619 -50.706.026 -45.077.791 716.366.541 72.638.995 789.005.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar643.099 -749.054 -163.658 -697.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)824.486 -907.753 -209.818 -875.314Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-181.387 158.699 46.160 177.792Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-181.387 158.699 46.160 177.792Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202Yabancı Para Çevrim Farkları90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.470.626 60.087.220 82.140.083 39.264.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.474.909 89.830.079 122.739.123 88.243.053Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.993.186 6.161.340 11.490.801 5.806.864Ana Ortaklık Payları37.481.723 83.668.739 111.248.322 82.436.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870148BIST