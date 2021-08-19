***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 571.157.450 243.269.892 281.971.781 121.052.447Satışların Maliyeti14 -353.460.610 -148.494.770 -170.187.071 -73.834.932TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)217.696.840 94.775.122 111.784.710 47.217.515BRÜT KAR (ZARAR)217.696.840 94.775.122 111.784.710 47.217.515Genel Yönetim Giderleri14 -15.193.304 -12.203.897 -8.493.858 -5.732.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.160.531 32.800.202 34.104.568 16.584.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-62.956.726 -20.399.802 -34.695.652 -12.275.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.707.341 94.971.625 102.699.768 45.793.916Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 48.757.078 37.185.110 16.201.991 15.471.352FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)242.464.419 132.156.735 118.901.759 61.265.268Finansman Giderleri16 -183.563.770 -177.833.564 -79.986.639 -17.859.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.900.649 -45.676.829 38.915.120 43.405.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.976.095 -3.318.888 -8.146.679 -2.806.281Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.813.401 -4.263.222 -5.013.244 -1.792.294Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.162.694 944.334 -3.133.435 -1.013.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040DÖNEM KARI (ZARARI)42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.505.377 -3.917.926 1.592.298 3.268.431Ana Ortaklık Payları37.419.177 -45.077.791 29.176.143 37.330.609Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1.000 adet pay başına (kayıp)/kazanç 17 1,35000000 -1,62000000 1,05000000 1,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI236.009.831 197.297.036Dönem Karı (Zararı)42.924.554 -48.995.717Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.924.554 -48.995.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler230.847.206 187.041.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,5,14 56.721.600 38.814.342Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 9.468Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 9.468Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.010.819 939.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.010.819 939.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.627.591 59.035.779Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -4.949.906 -563.551Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler80.577.497 59.599.330Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler77.583.896 98.565.674Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.976.095 3.318.888Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler7.524.309 -10.045.129Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.597.104 -3.597.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.648.722 73.888.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.114.423 8.314.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.562.507 4.086.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.551.916 4.227.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.470.489 32.365.146İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)998.198 3.770.708İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.468.687 28.594.438İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)8.859.318 12.091.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.105.661 2.498.342Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.838.595 10.507.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.838.595 10.507.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)206.104 86.642Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.019.149 6.434.149İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.331.058 3.064.168İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-688.091 3.369.981Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-394.673 1.590.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları253.123.038 211.934.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-321.992 -142.423Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.791.215 -14.494.857YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-315.798 -102.207.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-330.867 -12.510.976Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -315.955 -12.483.185Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -14.912 -27.791Verilen Nakit Avans ve Borçlar15.069 -89.696.608Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar15.069 -89.696.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-211.743.870 -26.091.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri74.668.250 148.427.937Kredilerden Nakit Girişleri10 74.668.250 148.427.937Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-211.511.354 -119.919.701Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -211.511.354 -119.919.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -3.676.760 -1.371.882Ödenen Faiz-76.173.912 -53.791.576Alınan Faiz16 4.949.906 563.551YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.950.163 68.997.781Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.500.031 2.607.365NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.450.194 71.605.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.513.984 19.550.506DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.964.178 91.155.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri102.964.178 71.513.984Ticari Alacaklar59.784.176 56.325.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.957.954 3.430.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.826.222 52.894.901Diğer Alacaklar25.739.833 18.755.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 23.302 20.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.716.531 18.735.228İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 49.150.478 34.977.014Peşin Ödenmiş Giderler8.097.108 4.683.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 140.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 7.957.108 4.683.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.019.949 2.154.447Diğer Dönen Varlıklar7 14.074.593 14.942.824ARA TOPLAM261.830.315 203.351.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR261.830.315 203.351.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar117.226.642 101.853.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar117.226.642 101.853.003İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 149.349.372 141.288.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar5 3.076.205.419 2.784.297.344Kullanım Hakkı Varlıkları5 14.371.418 7.591.558Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.407.763 18.334.846Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 945.828 872.911Peşin Ödenmiş Giderler9 687.888 702.957İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler687.888 702.957Ertelenmiş Vergi Varlığı49.505.495 47.318.960TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.442.666.405 3.118.299.854TOPLAM VARLIKLAR3.704.496.720 3.321.651.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 230.947.462 245.873.768İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar230.947.462 245.873.768Banka Kredileri220.229.807 235.684.582Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.717.655 10.189.186Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 329.119.341 250.591.390İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları329.119.341 250.591.390Banka Kredileri329.119.341 250.591.390Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar36.914.153 29.922.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.914.153 29.922.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.195.937 937.204Diğer Borçlar33.902.259 38.851.635İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 27.933.881 32.536.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.968.378 6.314.944Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.547.401 7.942.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.547.401 7.942.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.643.849 16.621.663Kısa Vadeli Karşılıklar966.215 895.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar966.215 895.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler225.834 148.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler225.834 148.427ARA TOPLAM648.480.515 591.802.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER648.480.515 591.802.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.939.603.481 1.801.563.558İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.939.603.481 1.801.563.558Banka Kredileri1.919.884.029 1.782.952.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.719.452 18.610.742Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.196.621 7.793.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.196.621 7.793.725Uzun Vadeli Karşılıklar5.115.354 4.489.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.115.354 4.489.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55.881.265 45.283.790TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.005.242.131 1.859.576.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.653.722.646 2.451.378.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar953.061.766 789.108.255Ödenmiş Sermaye13 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.186.553 26.193.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.186.553 26.193.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.627.744 -2.620.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)681.060.201 555.518.847Yabancı Para Çevrim Farkları681.060.201 555.518.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-142.229.998 -50.706.026Net Dönem Karı veya Zararı37.419.177 -91.523.972Kontrol Gücü Olmayan Paylar97.712.308 81.164.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.050.774.074 870.273.070TOPLAM KAYNAKLAR3.704.496.720 3.321.651.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Transferler21.035.761 -21.035.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)643.099 81.916.415 -45.077.791 37.481.723 4.993.186 42.474.909Kar Payları-1.979.539 -1.979.539Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.059.714 435.769.942 71.893.619 -50.706.026 -45.077.791 716.366.541 72.638.995 789.005.536Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Transferler-91.523.972 91.523.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)992.980 125.541.354 37.419.177 163.953.511 19.015.932 182.969.443Kar Payları-2.468.439 -2.468.439Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.627.744 681.060.201 71.893.619 -142.229.998 37.419.177 953.061.766 97.712.308 1.050.774.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)42.924.554 -48.995.717 30.768.441 40.599.040DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar992.980 643.099 -161.437 -163.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.241.226 824.486 -201.795 -209.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-248.246 -181.387 40.358 46.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-248.246 -181.387 40.358 46.160Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar139.051.909 90.827.527 60.156.030 82.303.741Yabancı Para Çevrim Farkları139.051.909 90.827.527 60.156.030 82.303.741DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.044.889 91.470.626 59.994.593 82.140.083TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.969.443 42.474.909 90.763.034 122.739.123Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.015.932 4.993.186 7.426.853 11.490.801Ana Ortaklık Payları163.953.511 37.481.723 83.336.181 111.248.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959444BIST