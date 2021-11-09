***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat923.511.521 381.711.353 352.354.071 138.441.461Satışların Maliyeti14 -594.475.945 -214.459.431 -241.015.335 -65.964.661TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)329.035.576 167.251.922 111.338.736 72.476.800BRÜT KAR (ZARAR)329.035.576 167.251.922 111.338.736 72.476.800Genel Yönetim Giderleri14 -16.910.039 -27.251.862 -1.716.735 -15.047.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49.587.306 57.208.661 -4.573.225 24.408.459Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-99.626.356 -37.327.486 -36.669.630 -16.927.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)262.086.487 159.881.235 68.379.146 64.909.610Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 53.028.933 81.235.277 4.271.855 44.050.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)315.115.420 241.116.512 72.651.001 108.959.777Finansman Giderleri16 -206.313.832 -317.152.271 -22.750.062 -139.318.707SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.801.588 -76.035.759 49.900.939 -30.358.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.565.180 -14.642.371 -9.589.085 -11.323.483Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.557.708 -11.861.555 -2.744.307 -7.598.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.007.472 -2.780.816 -6.844.778 -3.725.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.236.408 -90.678.130 40.311.854 -41.682.413DÖNEM KARI (ZARARI)83.236.408 -90.678.130 40.311.854 -41.682.413Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.207.055 -6.013.001 -2.298.322 -2.095.075Ana Ortaklık Payları80.029.353 -84.665.129 42.610.176 -39.587.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 17 2,89000000 -3,05000000 1,54000000 -1,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI328.714.080 359.523.755Dönem Karı (Zararı)83.236.408 -90.678.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)83.236.408 -90.678.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler280.652.646 335.125.288Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3, 5, 14 85.784.307 60.438.991Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 25.241Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 25.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler778.555 878.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler778.555 878.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 110.602.256 92.562.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.072.974 -1.658.473Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler111.675.230 94.220.774Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.760.449 178.232.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.565.180 14.642.371Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler7.622.386 -6.262.640Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.831 4.244Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-64.831 4.244Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -5.395.656 -5.395.656İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.828.226 129.278.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.792.468 -20.466.747İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.313.833 8.936.252İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-99.106.301 -29.402.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.023.446 64.949.395İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.018.541 4.371.270İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.041.987 60.578.125İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)18.812.982 12.804.970Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.568.342 -22.861.652Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.014.135 78.564.491İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.014.135 78.564.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)168.799 351.796Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.631.908 7.906.138İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-17.098.811 5.423.550İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.466.903 2.482.588Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29.192.022 8.029.624Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları347.060.828 373.725.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-862.044 -560.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.484.704 -13.640.574YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.933.503 -175.347.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.831 20.370Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.831 20.370Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -499.253 -83.531.755Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-484.318 -83.500.243Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.935 -31.512Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.499.081 -91.836.536Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.499.081 -91.836.536FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-337.747.669 -173.585.799Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri128.017.889 186.194.418Kredilerden Nakit Girişleri10 128.017.889 186.194.418Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.874.044 -251.955.159Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -332.874.044 -251.955.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -3.881.528 -1.298.049Ödenen Faiz-130.082.960 -108.185.482Alınan Faiz16 1.072.974 1.658.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.967.092 10.590.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.610.894 6.262.640NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.356.198 16.852.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.513.984 19.550.506DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.157.786 36.403.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri68.157.786 71.513.984Ticari Alacaklar163.885.556 56.325.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.305.940 3.430.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar156.579.616 52.894.901Diğer Alacaklar18.256.381 18.755.479İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 23.187 20.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.233.194 18.735.228İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 47.083.063 34.977.014Peşin Ödenmiş Giderler15.565.603 4.683.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 140.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 15.425.603 4.683.062Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.742.780 2.154.447Diğer Dönen Varlıklar7 11.448.586 14.942.824ARA TOPLAM331.139.755 203.351.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR331.139.755 203.351.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar112.131.766 101.853.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.131.766 101.853.003İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 144.400.415 141.288.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 16.500.000 16.500.000Maddi Duran Varlıklar5 3.057.882.393 2.784.297.344Kullanım Hakkı Varlıkları5 14.132.058 7.591.558Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.366.214 18.334.846Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 904.279 872.911Peşin Ödenmiş Giderler9 2.202.038 702.957İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.202.038 702.957Ertelenmiş Vergi Varlığı44.340.575 47.318.960TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.410.367.867 3.118.299.854TOPLAM VARLIKLAR3.741.507.622 3.321.651.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 261.230.999 245.873.768İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar261.230.999 245.873.768Banka Kredileri250.253.675 235.684.582Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.977.324 10.189.186Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları325.482.694 250.591.390İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları325.482.694 250.591.390Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar93.635.480 29.922.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar93.635.480 29.922.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.160.172 937.204Diğer Borçlar42.469.593 38.851.635İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 25.393.761 32.536.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.075.832 6.314.944Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.134.096 7.942.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.134.096 7.942.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.694.667 16.621.663Kısa Vadeli Karşılıklar740.282 895.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar740.282 895.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler286.459 148.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler286.459 148.427ARA TOPLAM771.852.506 591.802.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER771.852.506 591.802.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 1.808.722.046 1.801.563.558İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.808.722.046 1.801.563.558Banka Kredileri1.791.210.981 1.782.952.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.511.065 18.610.742Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.398.069 7.793.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.398.069 7.793.725Uzun Vadeli Karşılıklar5.184.292 4.489.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.184.292 4.489.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü57.438.057 45.283.790TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.874.187.874 1.859.576.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.646.040.380 2.451.378.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar999.639.092 789.108.255Ödenmiş Sermaye13 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.694.295 26.193.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.694.295 26.193.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.814.297 28.814.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.120.002 -2.620.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)685.519.609 555.518.847Yabancı Para Çevrim Farkları685.519.609 555.518.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-142.229.998 -50.706.026Net Dönem Karı veya Zararı80.029.353 -91.523.972Kontrol Gücü Olmayan Paylar95.828.150 81.164.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.095.467.242 870.273.070TOPLAM KAYNAKLAR3.741.507.622 3.321.651.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166Transferler21.035.761 -21.035.761Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)388.524 206.340.340 -84.665.129 122.063.735 16.307.709 138.371.444Kar Payları-1.979.539 -1.979.539Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.314.289 560.193.867 71.893.619 -50.706.026 -84.665.129 800.948.553 83.953.518 884.902.071Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Transferler-91.523.972 91.523.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)500.722 130.000.762 80.029.353 210.530.837 17.131.774 227.662.611Kar Payları-2.468.439 -2.468.439Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.120.002 685.519.609 71.893.619 -142.229.998 80.029.353 999.639.092 95.828.150 1.095.467.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)83.236.408 -90.678.130 40.311.854 -41.682.413DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar500.722 388.524 -492.258 -254.575Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)625.902 498.107 -615.324 -326.379Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-125.180 -109.583 123.066 71.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-125.180 -109.583 123.066 71.804Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar143.925.481 228.661.050 4.873.572 137.833.523Yabancı Para Çevrim Farkları143.925.481 228.661.050 4.873.572 137.833.523DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.426.203 229.049.574 4.381.314 137.578.948TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)227.662.611 138.371.444 44.693.168 95.896.535Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.131.774 16.307.709 -1.884.158 11.314.523Ana Ortaklık Payları210.530.837 122.063.735 46.577.326 84.582.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976522BIST