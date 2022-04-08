***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 14:49
an Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 10555 sayılı 08.04.2022 TTSG 2021 Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
04.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.04.2022 tarihli 10555 sayılı gazetede yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018127
BIST
14:522.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 34,24
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.345
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2.384
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|Önceki Kapanış
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918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MZHLD
|34,12
|3.446.292
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.114.104
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|13.435.352
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,30
|14.669.400
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.669.400
|% -4,00
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|GARAN
|13,20
|4.004.252.215
|% 4,68
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|THYAO
|35,46
|1.864.238.614
|% -0,45
|
|KARSN
|6,00
|1.306.837.323
|% 5,08
|
|AKBNK
|8,35
|1.286.383.845
|% 3,86
|
|ASELS
|26,58
|1.243.790.671
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.080.658.903
|% 2,73
|
|GARAN
|13,20
|4.004.252.215
|% 4,68
|
|ODAS
|2,19
|618.003.653
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,57
|1.103.948.905
|% 4,10
|
|KARSN
|6,00
|1.306.837.323
|% 5,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7490
|14,7520
|% 0,10
|
|Euro
|16,0132
|16,0260
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1638
|19,2599
|% -0,20
|
|Frank
|15,7188
|15,8135
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|