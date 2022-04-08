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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2022 14:49
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

an Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 10555 sayılı 08.04.2022 TTSG 2021 Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
04.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.04.2022 tarihli 10555 sayılı gazetede yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018127


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IHAAS 13,79 17.925.213 % 9,97  
EPLAS 19,44 20.461.011 % 9,95  
SUMAS 81,30 377.217 % 9,94  
PAGYO 13,17 18.245.866 % 9,93  
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Sterlin 19,1638 19,2599 % -0,20  
Frank 15,7188 15,8135 % 0,07  
Riyal 3,9224 3,9421 % 0,17  
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14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 0,44  
Altın Gr. 917 917 1,95  
Cumhuriyet 6.073 6.164 2,00  
Tam 6.044 6.195 2,07  
Yarım 2.921 2.997 1,00  
Çeyrek 1.465 1.498 0,50  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,02  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 0,04  
B. Petrol 101 101 0,20  
Seans Raporu 14:52
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