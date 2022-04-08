***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









an KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 10555 sayılı 08.04.2022 TTSG 2021 Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar04.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.04.2022 tarihli 10555 sayılı gazetede yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018127BIST