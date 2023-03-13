***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 04.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres 100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Şirketin Kar Dağıtımı Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2022 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu 399. Madde ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması12 - Bağımsız Üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi14 - 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ahmet Ocak Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kayhan Atabek Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2023 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123995BIST