***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 18:22
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Cumhuriyet Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910513
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0450
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,87
|Açılış
|: 399,77
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.228.865
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.109.151
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.342.708
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|5.338.311
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|77.853.950
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|855.633
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|1.880.148
|% -9,95
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|VAKBN
|4,55
|2.805.294.364
|% 4,12
|
|SASA
|45,28
|2.716.928.472
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,50
|1.959.257.489
|% -1,59
|
|GARAN
|9,57
|1.745.732.336
|% -1,75
|
|HALKB
|5,77
|1.496.138.036
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,55
|2.805.294.364
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,48
|885.093.542
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,48
|795.393.487
|% -0,80
|
|HALKB
|5,77
|1.496.138.036
|% 9,90
|
|KARSN
|5,30
|1.237.624.616
|% 7,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9914
|6,9940
|% 0,01
|
|Euro
|8,4152
|8,4230
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6384
|9,6868
|% -0,57
|
|Frank
|7,7449
|7,7916
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-15,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem