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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2021 16:03



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtıla
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Altın Gr. 454 454 3,89  
Cumhuriyet 3.006 3.051 9,00  
Tam 2.991 3.069 8,89  
Yarım 1.446 1.484 4,30  
Çeyrek 725 742 2,15  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,14  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,05  
B. Petrol 66,37 66,37 -0,21  
Seans Raporu 15:51
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