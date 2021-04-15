***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 16:03
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtıla
15:511.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:518,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:519,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:51453,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,58
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TRGYO
|3,85
|271.853.233
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|71.319.130
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.148.342
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.273.837
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.293.177
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.553.546
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|766.029
|% -9,96
|
|GARAN
|7,32
|4.758.914.229
|% 4,72
|
|EREGL
|18,25
|1.245.783.955
|% 4,17
|
|SASA
|46,56
|1.062.263.206
|% 0,04
|
|KRDMD
|7,73
|1.045.016.587
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|1.016.776.539
|% 1,86
|
|GARAN
|7,32
|4.758.914.229
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,19
|1.016.776.539
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.823.596
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,04
|775.700.977
|% 2,02
|
|ODAS
|3,72
|510.502.592
|% 1,92
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0852
|8,0892
|% 0,23
|
|Euro
|9,6756
|9,6877
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1279
|11,1837
|% 0,45
|
|Frank
|8,7268
|8,7794
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% 0,24
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,55
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.069
|8,89
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|4,30
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,21
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:04EREGL
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 210, 630 adet işlem
-
16:03EREGL
Yüzde 4.39 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 056, 058 adet işlem
-
16:02NTHOL
Yüzde 6.27 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 880, 337 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 39 artarak (% 0.99 ) 1, 471
-
16:01XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 19, 681.00 milyon TL de