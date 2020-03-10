***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kulda Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747356Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Etik Kurallar Sosyal SorumlulukBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752802Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme Madde:13Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiPay Sahipleri Dışında Denetçi Kurumun Yetkilisi ve diğer menfaat sahipleri tarafından katılım sağlanmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıGenel Kurul Toplantılarında A Gurubu Hissedarların bir adet pay karşılığı 15 / A Gurubu dışındaki hissedarların 1 adet pay karşılığı 1 oy hakkı bulunmaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 84,971.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait SPK 'nın Seri-II 14.I sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı -22.185.163 TL'dir. Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 33.188.072,38 TL Dönem Net Karı oluşmuştur. Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikasında yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747009Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı04/04/2019 0 % 85,3 % 0,37 % 84,93 Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurullar Yoktur. Yoktur. 83 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752802İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıIV. YÖNETİM KURURLU /20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLARKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKURUMSAL /ÜCRETLENDİRME POLİTİKASIFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıIV. YÖNETİM KURURLU /20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 2 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 5 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBULUNMAMAKTADIR.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYÖNETİM KURULU/YÖNETİM KURULU VE DENETÇİİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıIV. YÖNETİM KURULU 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASIYönetim kurulu başkanının adıMEHMET AYDINERİcra başkanı / genel müdürün adıFAHRETTİN AMİR ARMANYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYOKTUR.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1/7Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMEHMET AYDINER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Evet (Yes)TURGUT AYDINER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Evet (Yes)AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Evet (Yes)ÖMER ALİ AYDINER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Evet (Yes)FAHRETTİN AMİR ARMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Evet (Yes)KAYHAN ATABEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)MUSTAFA ÇETİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYOKTUR.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYOKTUR.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBULUNMAMAKTADIRÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBULUNMAMAKTADIR3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBULUNMAMAKTADIR.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORUPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORUİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBULUNMAMAKTADIR.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUKKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUKİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYOKTUR.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORUKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümBULUNMAMAKTADIR.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTÜRKÇE-İNGİLİZCE2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYOKTUR.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıIV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıIV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYOKTUR.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıII. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 10. BÖLÜM FAALİYET RAPORUe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYOKTURg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıIII. MENFAAT SAHİPLERİ 14. BÖLÜM ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUKİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı26Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıİLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBULUNMAMAKTADIR.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıIV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞIKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/221775Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) MUSTAFA ÇETİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CENK EREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826622BIST