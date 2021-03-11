***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
11.03.2021 20:48
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel Kurul toplantısında Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826623
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834659
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme Madde:13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Pay Sahipleri Dışında Denetçi Kurumun Yetkilisi ve diğer menfaat sahipleri tarafından katılım sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Genel Kurul Toplantılarında A Gurubu Hissedarların bir adet pay karşılığı 15 / A Gurubu dışındaki hissedarların 1 adet pay karşılığı 1 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 84,97
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
01.01.2019- 31.12.2019 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre 21.035.761.-TL Ana Ortaklığa ait net dönem karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 21.492.703,54.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı?nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul Toplantısı?nda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834662
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/04/2020 0 % 85 % 0,000015 % 99,999985 Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurullar Yoktur. Yoktur. 85 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834659
-
-
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
IV. YÖNETİM KURURLU /20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
KURUMSAL /ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
IV. YÖNETİM KURURLU /20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 2 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
BULUNMAMAKTADIR.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
YÖNETİM KURULU/YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
IV. YÖNETİM KURULU 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetim kurulu başkanının adı
MEHMET AYDINER
İcra başkanı / genel müdürün adı
FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
YOKTUR.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1/7
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET AYDINER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/1990 - - Evet (Yes)
TURGUT AYDINER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/1990 - - Evet (Yes)
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/1998 - - Evet (Yes)
ÖMER ALİ AYDINER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/1990 - - Hayır (No)
FAHRETTİN AMİR ARMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/05/2005 - - Evet (Yes)
KAYHAN ATABEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MUSTAFA ÇETİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
YOKTUR.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
YOKTUR.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
BULUNMAMAKTADIR.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
BULUNMAMAKTADIR.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
BULUNMAMAKTADIR.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
BULUNMAMAKTADIR.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
YOKTUR.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
BULUNMAMAKTADIR.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
TÜRKÇE-İNGİLİZCE
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
YOKTUR.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
YOKTUR.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 10. BÖLÜM FAALİYET RAPORU
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
YOKTUR.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
III. MENFAAT SAHİPLERİ 14. BÖLÜM ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
BİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
İLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
BULUNMAMAKTADIR.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
IV. YÖNETİM KURULU/16.BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/221775
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) MUSTAFA ÇETİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) KAYHAN ATABEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) CENK EREN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917593
BIST