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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.06.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.06.2020 Tarihli ve BİAŞ-2-2769 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Maddesi Kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853118


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 80.385.222 % 9,94  
EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
AYEN 5,33 164.379.177 % 9,90  
SARKY 6,90 29.479.477 % 9,87  
DAGI 6,69 35.058.303 % 9,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4646 8,5071 % -0,27  
Frank 7,2053 7,2487 % 0,09  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 -3,56  
Altın Gr. 388 388 -0,46  
Cumhuriyet 2.518 2.536 -4,20  
Tam 2.592 2.602 -4,30  
Yarım 1.259 1.273 -2,10  
Çeyrek 630 637 -1,10  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,02  
Gümüş Gr. 3,94 3,94 0,02  
B. Petrol 40,88 40,88 -0,17  
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