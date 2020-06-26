***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.06.2020 15:55
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.06.2020 Tarihli ve BİAŞ-2-2769 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Maddesi Kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853118
BIST
15:44114.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 713,03
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:446,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:447,6926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:44388,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 388,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.385.222
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.379.177
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.477
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.058.303
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.453.128
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,18
|230.875.444
|% -5,83
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,14
|1.465.607
|% -4,54
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4646
|8,5071
|% -0,27
|
|Frank
|7,2053
|7,2487
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,56
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.536
|-4,20
|
|Tam
|2.592
|2.602
|-4,30
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-2,10
|
|Çeyrek
|630
|637
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,02
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,17
|
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