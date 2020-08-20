***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.08.2020 17:13
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.08.2020 Tarihli ve BİAŞ-2-3462 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Maddesi Kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870417
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0598
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
18:05459,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,92
|Açılış
|: 459,51
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,21
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.508.202
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.791.154
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.658.488
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|AYCES
|40,50
|340.551
|% -10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.695.351
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.132.834
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|176.501.586
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.308.321.569
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.936.537.020
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.079.278.685
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.040.440
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|940.430.279
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.936.537.020
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|940.430.279
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.873.205
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|660.654.159
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.598.613
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3424
|7,3484
|% 0,82
|
|Euro
|8,6960
|8,7118
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6274
|9,6757
|% 1,06
|
|Frank
|8,0477
|8,0961
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|459
|460
|6,99
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
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