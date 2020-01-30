***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAyen Enerji A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilip, işletilecek olan 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesi için 6446 saylı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan EÜ/9146-3/04419 sayılı üretim lisansı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815622BIST