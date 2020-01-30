***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 18:17
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ayen Enerji A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilip, işletilecek olan 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesi için 6446 saylı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan EÜ/9146-3/04419 sayılı üretim lisansı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815622
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,26
|Açılış
|: 303,32
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7996
|7,8387
|% 0,91
|
|Frank
|6,1416
|6,1786
|% 0,82
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,24
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|-1,32
|