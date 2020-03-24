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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2020 18:15
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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Ayen Enerji A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan EÜ/9146-3/04419 sayılı Üretim Lisansı alınmıştır.
Şirketimizin stratejik hedefleri ve büyüme politikaları doğrultusunda, Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi'nin yapımının ve işletmesinin, %100 oranında hissedarı olduğumuz Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığımız başvuru, Kurul'un 19.03.2020 ve 9249-14 sayılı Karar'ı ile onaylanmıştır.
Bu karar kapsamında Çaypınar Rüzgâr Enerjsi Üretim Tesisi için Ayen Enerji A.Ş.'ne verilmiş olan Üretim Lisansının iptal edilmesine ve onun yerine geçmek üzere Ayen Enerji A.Ş.'nin % 100 oranında Bağlı Ortaklığı olan Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'nin Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi için 48 (kırksekiz) yıl, 10 (on) ay, 4 (dört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde Üretim Lisansı Verilmesine Karar verilmiştir.
Lisansın alınması ile birlikte, Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Üretim Tesisi'nin yapımı ve Üretim Lisansı süresince işletilmesi , %100 oranında sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından yürütülecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831817


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