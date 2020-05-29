***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 16:32
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan %100 hissedarı olduğumuz Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan rüzgâr enerjisine dayalı 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 29.05.2020-511148 sayı ve 1024999 no'lu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847699
BIST
17:49105.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -317,58
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:496,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:497,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:49381,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,92
|Açılış
|: 381,35
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.163.244
|% 10,00
|
|PKENT
|188,50
|2.098.396
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.420.161
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.146.173
|% 9,92
|
|TUKAS
|8,55
|702.058.871
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.291.007
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,86
|1.543.328.692
|% 1,03
|
|THYAO
|12,44
|903.108.046
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,32
|728.809.223
|% 7,44
|
|TUKAS
|8,55
|702.058.871
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,26
|629.651.885
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|629.651.885
|% 1,80
|
|GSRAY
|3,32
|728.809.223
|% 7,44
|
|TSKB
|1,10
|237.503.572
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,45
|297.603.825
|% 0,69
|
|GARAN
|7,86
|1.543.328.692
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4428
|8,4851
|% 0,88
|
|Frank
|7,0918
|7,1345
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,58
|35,58
|-0,45
|