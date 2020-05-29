***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan %100 hissedarı olduğumuz Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan rüzgâr enerjisine dayalı 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 29.05.2020-511148 sayı ve 1024999 no'lu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847699BIST