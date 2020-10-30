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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2020 08:31
GÜNCEL HABERLER



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T6 ve T7 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator  Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 29/10/2020 tarihinde yapılmış olup tesis Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884756


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Altın Ons 1.871 1.871 3,34  
Altın Gr. 499 499 1,80  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,06  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,03  
B. Petrol 38,01 38,01 -0,25  
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