***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 08:39
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 tarihinde devreye alınan iki ünitesinden sonra, bu defa da 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4 ve T5 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14/11/2020 tarihinde yapılmış olup Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Kalan 3 ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888569
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
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1.293
En Düşük
1.273
18:057,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,7150
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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7,7070
En Düşük
7,6336
18:059,1066
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|: 466,03
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|Önceki Kapanış
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468,27
En Düşük
463,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6478
|7,6827
|% 0,03
|
|Euro
|9,0643
|9,1077
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0947
|10,1453
|% -0,09
|
|Frank
|8,3634
|8,4137
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0365
|2,0467
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|10,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|9,83
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,75
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,07
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,48
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