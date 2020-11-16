Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 08:39
GÜNCEL HABERLER



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 tarihinde devreye alınan iki ünitesinden sonra, bu defa da 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4 ve T5 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14/11/2020 tarihinde yapılmış olup Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Kalan 3 ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.
  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888569


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.291
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.277  
Önceki Kapanış :  1.291  
En Yüksek
1.293 En Düşük
1.273
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 74,25 2.589.640 % 10,00  
KARTN 2.145,00 49.626.554 % 10,00  
DENGE 5,94 8.495.986 % 10,00  
SEYKM 13,97 15.229.648 % 10,00  
TKURU 430,50 7.203.557 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6478 7,6827 % 0,03  
Euro 9,0643 9,1077 % 0,22  
Sterlin 10,0947 10,1453 % -0,09  
Frank 8,3634 8,4137 % -0,18  
Riyal 2,0365 2,0467 % -0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 3,77  
Altın Gr. 467 467 1,07  
Cumhuriyet 3.117 3.164 10,00  
Tam 3.097 3.175 9,83  
Yarım 1.497 1.536 4,75  
Çeyrek 751 768 2,37  
Gümüş.Ons 24,90 24,93 0,27  
Gümüş Gr. 6,16 6,16 0,07  
B. Petrol 43,26 43,26 0,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru