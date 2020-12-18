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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.12.2020 08:48



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 ve 14/11/2020 tarihlerinde devreye alınan 4*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4,T5, T6 ve T7 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nden sonra bu defa 3*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T1, T2 ve T3 no'lu  Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 17/12/2020 tarihinde yapılmış olup Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Böylece bu tesisimizin tamamı ticari işletmeye alınmış bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893759


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