***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 18:01
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 17.03.2021 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap ve döneminin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mustafa ÇETİN ve Kayhan ATABEK'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları" olarak belirlenmesine ve 2020 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918840
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
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|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
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|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
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|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
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|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
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|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
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|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
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|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
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|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
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|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
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|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
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|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
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|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6089
|7,6129
|% 1,71
|
|Euro
|9,0563
|9,0638
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,5159
|10,5686
|% 1,39
|
|Frank
|8,1593
|8,2085
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0210
|2,0312
|% 1,53
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-3,97
|
|Altın Gr.
|422
|422
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
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|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,62
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