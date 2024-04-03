***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. Metin BOSTANCIOĞLU, Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ önerilmiş olup Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Metin BOSTANCIOĞLU, Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün 2024 yılı içerisinde yapılacak olan "Şirketimizin İlk Genel Kurulu"nda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPKn) gerekli belgelerle birlikte müracaat edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266680BIST