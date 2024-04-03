***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 18:19
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. Metin BOSTANCIOĞLU, Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ önerilmiş olup Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Metin BOSTANCIOĞLU, Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün 2024 yılı içerisinde yapılacak olan "Şirketimizin İlk Genel Kurulu"nda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPKn) gerekli belgelerle birlikte müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266680
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
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|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
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|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
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|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
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|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
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|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
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|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9365
|31,9710
|% -0,24
|
|Euro
|34,6011
|34,6825
|% 0,38
|
|Sterlin
|40,2712
|40,4730
|% -0,70
|
|Frank
|35,2432
|35,4199
|% -0,75
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
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|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
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|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
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