***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.02.2020 13:38
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, 06-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII
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128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817587
BIST
14:31121.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -366,68
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:315,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:316,5649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
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6,5817
En Düşük
6,5576
14:31301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,30
|Açılış
|: 301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.426.543
|% 19,97
|
|ARENA
|12,95
|33.714.716
|% 17,62
|
|BUCIM
|7,82
|30.117.429
|% 16,20
|
|AYCES
|11,59
|5.858.037
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|70.694.614
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,10
|953.682
|% -7,46
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,61
|568.568.911
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|318.644.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|230.845.229
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|228.296.331
|% 1,88
|
|VESTL
|16,45
|226.938.012
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,23
|161.120.676
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,94
|318.644.285
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|192.226.903
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|230.845.229
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|123.258.654
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7250
|7,7637
|% 0,11
|
|Frank
|6,1098
|6,1466
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5920
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|