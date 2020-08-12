***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2020 12:06
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 17.08.1990 YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0.004514 A
TURGUT AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 17.08.1990 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Evet 0.001467 A Bağımsız Üye Değil
AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 31.03.1998 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ Evet 84.9776397 A-B Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE TESHİSİ KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ÖMER ALİ AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.08.1990 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.001693 A Bağımsız Üye Değil
FAHRETTİN AMİR ARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 20.05.2005 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR Evet 0.00001254 A Bağımsız Üye Değil
KAYHAN ATABEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
MUSTAFA ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 04.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750689 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868300
BIST
14:221.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
14:227,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1112
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
14:228,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1300
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
14:22457,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 14,38
|Açılış
|: 457,16
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FADE
|3,85
|18.109.672
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.234.172
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.890.710
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.127.259
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,81
|1.583.430.716
|% 1,72
|
|GARAN
|7,14
|1.124.769.145
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,05
|966.322.105
|% -0,97
|
|ASELS
|17,75
|774.927.166
|% -1,93
|
|AKBNK
|5,08
|635.892.530
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,05
|966.322.105
|% -0,97
|
|ODAS
|2,42
|427.840.155
|% 2,11
|
|GARAN
|7,14
|1.124.769.145
|% 1,28
|
|THYAO
|11,81
|1.583.430.716
|% 1,72
|
|AKBNK
|5,08
|635.892.530
|% 0,20
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3134
|7,3158
|% 1,54
|
|Euro
|8,6030
|8,6127
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,4974
|9,5450
|% 1,35
|
|Frank
|7,9718
|8,0198
|% 1,86
|
|Riyal
|1,9431
|1,9529
|% 1,46
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|30,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,55
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-3,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|1,60
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|0,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,34
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:36AKCNS
Yüzde 5.51 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 819, 751 adet işlem
-
14:35CIMSA
Yüzde 6.43 oranında artışla 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 665, 026 adet işlem
-
14:33NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 061 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.34 ) 1, 253
-
14:32XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 14, 116.00 milyon TL de