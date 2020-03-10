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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 20:53
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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
420
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
        II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
   Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlemeye tabi tutulan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço, Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile Yıllık Faaliyet Raporu'nun (Finansal Raporlar) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızdan incelenmiş olup,
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda, sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve ilgili Uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun şirketimizin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu ve karşı karşıya kalınan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
         Şirketimizin 31.12.2019 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun ve ilgili Uyum raporlamalarının Yönetim Kurulumuz ve Denetim Komitemizce kabul edildiğini, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826617


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