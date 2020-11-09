***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2020Karar Sayısı432Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 09.11.2020KARAR SAYISI : 432SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço, Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun (Finansal Raporlar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda-Tarafımızdan incelendiğini,-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ,önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu dağurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , ilgili mevzuat ve tebliğler uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte , işletmenin aktifleri,pasifleri,finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporumuz'un şirketimizin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu ve karşı karşıya kalınan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,Şirketimizin 30.09.2020 dönemine ilişkin Konsolide Finansal tabloların ve faaliyet raporunun Yönetim Kurulumuz ve Denetim Komitemizce kabul edildiğini, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887603BIST