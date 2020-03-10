***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:45
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826209
BIST
16:04103.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -194,67
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:046,1387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:046,9888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:04327,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -3,88
|Açılış
|: 327,94
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,74
|15.621.726
|% 11,44
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|ORMA
|4,51
|31.431
|% 7,64
|
|OYAYO
|5,62
|862.659
|% -14,98
|
|SEKUR
|3,80
|1.137.477
|% -10,80
|
|RHEAG
|1,66
|4.882.603
|% -10,27
|
|TSPOR
|5,13
|151.144.814
|% -10,00
|
|TGSAS
|4,14
|3.297.746
|% -10,00
|
|THYAO
|10,41
|841.366.930
|% 0,29
|
|ASELS
|27,16
|743.706.235
|% -2,16
|
|GARAN
|9,48
|501.392.946
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,34
|351.637.462
|% 2,18
|
|ODAS
|1,81
|209.109.967
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,34
|351.637.462
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,22
|170.290.127
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|209.109.967
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|141.624.167
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,33
|111.824.232
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9639
|8,0038
|% -0,89
|
|Frank
|6,5613
|6,6008
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6293
|1,6374
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-16,15
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-10,15
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-4,91
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
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