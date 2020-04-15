***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:29
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838079
BIST
14:0096.538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.011,87
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:006,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0564
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:007,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:00380,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,42
|Açılış
|: 380,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.103.163
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.320.930
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.266.447
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,66
|1.804.220.641
|% -2,20
|
|PGSUS
|60,05
|1.442.513.978
|% -2,52
|
|ASELS
|26,46
|1.339.387.738
|% -3,01
|
|GARAN
|8,33
|649.191.027
|% -2,91
|
|TSPOR
|5,46
|543.750.741
|% 5,00
|
|THYAO
|10,66
|1.804.220.641
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,96
|275.780.347
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,53
|195.958.035
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,03
|124.877.199
|% -6,36
|
|CEMAS
|1,00
|109.478.997
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5687
|8,6117
|% -0,14
|
|Frank
|7,0937
|7,1364
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,23
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|17,30
|
|Tam
|2.504
|2.570
|17,80
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|8,10
|
|Çeyrek
|611
|626
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-1,26
|