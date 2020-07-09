***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:30
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858163
BIST
11:17118.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 203,79
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:176,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8671
En Düşük
6,8526
11:177,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:17400,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,41
|Açılış
|: 400,32
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.357.874
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.075.621
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.636.521
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.614.120
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.362.374
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.066.555
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|27.853.854
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|7.354.649
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|7.920.609
|% -8,92
|
|THYAO
|11,82
|1.032.297.641
|% 4,51
|
|EKGYO
|2,27
|476.071.677
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,27
|435.220.638
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,58
|381.491.659
|% 6,26
|
|SISE
|6,46
|321.176.527
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,27
|476.071.677
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,27
|435.220.638
|% 0,00
|
|THYAO
|11,82
|1.032.297.641
|% 4,51
|
|TRKCM
|4,58
|381.491.659
|% 6,26
|
|IHLGM
|1,81
|140.966.976
|% -2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6513
|8,6947
|% 0,33
|
|Frank
|7,2961
|7,3401
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,75
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,90
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,98
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,21
|