***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 15:05
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861367
BIST
17:49118.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 915,72
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:496,8505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:497,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:49415,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,01
|Açılış
|: 415,37
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.808.312
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.626.965
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.611.629
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.738.508
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.963.324
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|YAPRK
|13,90
|11.205.198
|% -5,57
|
|ARMDA
|25,60
|21.178.645
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|35,00
|1.910.558.851
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,33
|1.037.461.218
|% -1,68
|
|THYAO
|11,84
|1.035.304.532
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,21
|978.207.760
|% 2,18
|
|ODAS
|2,77
|768.780.682
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,33
|1.037.461.218
|% -1,68
|
|ODAS
|2,77
|768.780.682
|% 2,59
|
|ISFIN
|4,21
|978.207.760
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|721.932.524
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|492.484.858
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6959
|8,7395
|% -0,04
|
|Frank
|7,3667
|7,4111
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|13,73
|
|Altın Gr.
|415
|415
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,40
|
|Tam
|2.785
|2.798
|30,20
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,80
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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