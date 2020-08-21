***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:29
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870550
BIST
10:271.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:277,2503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:278,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0697
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:27451,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,63
|Açılış
|: 451,32
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|TLMAN
|18,73
|11.743.015
|% 7,52
|
|TGSAS
|7,84
|3.617.698
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|3.619
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,70
|641.447.781
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,99
|167.144.006
|% 5,13
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|GARAN
|7,21
|140.857.174
|% 0,98
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,57
|114.318.988
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|95.854.599
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,61
|55.990.060
|% 1,90
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2435
|7,2503
|% -0,65
|
|Euro
|8,5768
|8,5889
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,5448
|9,5927
|% -0,74
|
|Frank
|7,9294
|7,9772
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9240
|1,9336
|% -0,84
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,80
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,05
|
Seans Raporu
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