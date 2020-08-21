***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:32
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870630
BIST
15:271.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.117
15:277,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:278,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:27452,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,45
|Açılış
|: 452,50
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:27
|GARFA
|12,32
|16.255.735
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.013.915
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|KSTUR
|66,10
|26.729
|% -9,39
|
|RTALB
|56,00
|758.487.923
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,00
|424.964.854
|% -1,48
|
|AKSEN
|5,59
|224.008.058
|% -5,09
|
|HLGYO
|2,15
|110.880.504
|% 1,90
|
|NATEN
|24,24
|104.633.956
|% -5,68
|
|HLGYO
|2,15
|110.880.504
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,56
|52.701.089
|% -3,70
|
|ADESE
|1,95
|38.253.029
|% -2,99
|
|RTALB
|56,00
|758.487.923
|% 6,87
|
|ODAS
|2,40
|35.549.378
|% -4,76
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3250
|% 0,38
|
|Euro
|8,6175
|8,6276
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,5440
|9,5918
|% -0,75
|
|Frank
|7,9658
|8,0138
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% 0,04
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.980
|3.059
|-35,48
|
|Yarım
|1.441
|1.480
|-17,16
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|-0,43
|