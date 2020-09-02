***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:00
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872836
BIST
11:171.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:177,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3789
En Düşük
7,3588
11:178,7539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:17465,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:17
|PKENT
|1.131,30
|4.169.198
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.247.032
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|21.018.395
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,75
|63.077.029
|% -7,79
|
|RALYH
|5,57
|6.391.186
|% -7,48
|
|FENER
|30,80
|376.127.960
|% 9,22
|
|GSRAY
|3,36
|355.477.013
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|333.549.455
|% -0,16
|
|TURSG
|6,27
|290.425.378
|% 5,38
|
|BJKAS
|3,27
|263.590.234
|% 5,48
|
|GSRAY
|3,36
|355.477.013
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,27
|263.590.234
|% 5,48
|
|SISE
|6,19
|333.549.455
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,78
|86.795.522
|% 1,14
|
|TURSG
|6,27
|290.425.378
|% 5,38
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3763
|7,3789
|% 0,15
|
|Euro
|8,7488
|8,7539
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,8098
|9,8590
|% -0,18
|
|Frank
|8,0441
|8,0926
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,14
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-5,16
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,30
|
Seans Raporu
11:17
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11:30DOKTA
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 776 adet işlem
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11:29ERSU
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 841 adet işlem
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11:27XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 3, 109.00 milyon TL de
-
11:25DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 750, 287 adet işlem
-
11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem