***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 17:59
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878073
BIST
18:001.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:007,7620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:009,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:00475,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,32
|Açılış
|: 475,83
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.609.708
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|142.708.584
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|2.486.634
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.878.891
|% -9,98
|
|SISE
|7,01
|2.502.697.927
|% 1,45
|
|THYAO
|10,63
|2.470.224.556
|% 0,85
|
|GARAN
|7,11
|1.638.713.006
|% -0,14
|
|ASELS
|18,41
|1.272.698.657
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,44
|861.999.837
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|582.299.555
|% 3,18
|
|SISE
|7,01
|2.502.697.927
|% 1,45
|
|KRDMD
|3,44
|861.999.837
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.638.713.006
|% -0,14
|
|THYAO
|10,63
|2.470.224.556
|% 0,85
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7589
|7,7620
|% 0,21
|
|Euro
|9,0910
|9,1098
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0158
|10,0661
|% 0,70
|
|Frank
|8,4104
|8,4611
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0646
|2,0749
|% 0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,46
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-1,48
|
Seans Raporu
18:00
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