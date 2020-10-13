***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:18
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881155
BIST
13:121.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
13:127,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:129,3182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0149
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:12487,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 487,46
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:12
|NTHOL
|3,19
|127.549.154
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.055.839
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|562.015
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|ODAS
|3,55
|765.183.593
|% 1,72
|
|TUKAS
|12,49
|418.869.388
|% 4,61
|
|TURSG
|6,20
|404.124.573
|% 0,81
|
|ASELS
|18,20
|400.650.493
|% 0,83
|
|KERVT
|7,27
|394.132.959
|% -5,58
|
|ODAS
|3,55
|765.183.593
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,75
|255.273.808
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,84
|212.136.025
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,61
|388.579.426
|% 0,84
|
|KARSN
|3,12
|311.974.105
|% 1,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8970
|7,9018
|% 0,16
|
|Euro
|9,3092
|9,3182
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2625
|10,3139
|% -0,10
|
|Frank
|8,6251
|8,6771
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0971
|2,1076
|% 0,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-2,47
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,13
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,06
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,74
|