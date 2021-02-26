***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:33
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913231
BIST
12:301.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:307,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:308,8990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0574
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:30416,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,43
|Açılış
|: 416,27
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|SILVR
|6,61
|18.177.968
|% 9,26
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,80
|879.704.911
|% 1,25
|
|THYAO
|13,25
|856.774.424
|% -1,05
|
|GARAN
|8,91
|583.860.452
|% -1,87
|
|SASA
|40,94
|524.374.119
|% -1,82
|
|PETKM
|5,19
|490.076.126
|% -1,70
|
|TSKB
|1,70
|255.816.417
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.198.091
|% -2,16
|
|KARSN
|4,12
|388.286.996
|% -2,60
|
|PETKM
|5,19
|490.076.126
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,32
|122.546.023
|% -2,94
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3248
|7,3281
|% -0,33
|
|Euro
|8,8948
|8,8990
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1887
|10,2398
|% -0,78
|
|Frank
|8,0771
|8,1258
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9470
|1,9568
|% -0,39
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-2,63
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,21
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,39
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|-0,60
|