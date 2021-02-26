***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 14:35
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913276
BIST
15:501.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:507,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0932
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:509,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:50420,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 420,39
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:48
|EGGUB
|224,70
|141.630.582
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|28.673.860
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,18
|56.749.669
|% 9,03
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,51
|1.601.431.222
|% 0,90
|
|KOZAL
|128,70
|1.327.737.883
|% 0,39
|
|GARAN
|8,94
|1.122.300.039
|% -1,54
|
|PETKM
|5,20
|826.723.021
|% -1,52
|
|SASA
|39,86
|780.284.380
|% -4,41
|
|EKGYO
|2,26
|706.297.335
|% -2,16
|
|TSKB
|1,66
|384.132.608
|% -3,49
|
|KARSN
|3,95
|698.374.213
|% -6,62
|
|PETKM
|5,20
|826.723.021
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,32
|198.267.614
|% -2,94
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4425
|7,4448
|% 1,25
|
|Euro
|9,0173
|9,0222
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,3099
|10,3616
|% 0,40
|
|Frank
|8,1427
|8,1918
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9687
|1,9785
|% 0,71
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-10,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|28,00
|
|Tam
|2.775
|2.845
|30,74
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|14,87
|
|Çeyrek
|673
|688
|7,43
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|