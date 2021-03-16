***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 14:32
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918428
BIST
15:541.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:547,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:548,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0431
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:54416,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,64
|Açılış
|: 416,89
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:54
|SANKO
|14,53
|36.198.239
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.057.084.179
|% 9,97
|
|VAKKO
|17,22
|60.741.155
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.807.764
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,63
|68.437.048
|% -6,38
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,22
|43.219.157
|% -6,03
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GARAN
|8,92
|1.187.372.584
|% 2,29
|
|KOZAL
|125,80
|1.118.327.201
|% 1,86
|
|FROTO
|208,40
|1.057.084.179
|% 9,97
|
|OTKAR
|453,50
|979.229.073
|% 4,01
|
|KRDMD
|7,76
|707.542.410
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,26
|303.196.367
|% 1,35
|
|GARAN
|8,92
|1.187.372.584
|% 2,29
|
|GSRAY
|4,24
|528.772.407
|% 7,34
|
|TSKB
|1,70
|165.021.111
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,76
|707.542.410
|% 2,24
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4926
|7,4963
|% -0,48
|
|Euro
|8,9391
|8,9452
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3507
|10,4026
|% -0,88
|
|Frank
|8,0512
|8,0997
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9888
|1,9987
|% -0,70
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,23
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-32,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-30,92
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-1,02
|